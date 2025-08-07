Ночная атака рф дронами затронула Днепр и три района: известно о 4 пострадавших
Киев • УНН
В результате ночной атаки дронов на Днепропетровскую область четыре человека пострадали в Днепре. Уничтожено 12 машин и повреждено 17 на транспортном предприятии, есть разрушения жилых домов.
В результате ночной атаки рф дронами на Днепропетровскую область известно о четырех пострадавших в Днепре, произошли пожары и есть разрушения на территории транспортного предприятия, также задело Павлоград, Кривой Рог и район, Синельниковский район, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в четверг в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью враг направил на область беспилотники. 33 БПЛА защитники неба сбили", - указал Лысак.
В результате атаки в Днепре пострадали четыре человека. 43-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести
По его словам, возникло несколько пожаров. В частности, горели админздание, авто. Уничтожены 12 машин, еще 17 - повреждены. Повреждены также 8 жилых домов, один частный дом - уничтожен. "Есть разрушения на территории транспортного предприятия", - отметил Лысак.
В Павлограде, по его словам, загорелись дачный дом и авто. В Криворожском районе - неэксплуатируемое здание, в самом Кривом Роге - модульный дом. В Синельниковском районе загорелись крыша лицея и сухая трава. Повреждены частный дом и легковой автомобиль.
По Никопольщине, по данным главы ОВА, враг бил артиллерией и БПЛА. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах. К поврежденному в районе в целом добавились 8 частных домов и пятиэтажка, авто. Повреждены инфраструктура, админздание, предприятие. Горела библиотека.
