Днепропетровская область под ударом беспилотников, взрывы в Днепре и Кривом Роге

Киев • УНН

 • 840 просмотра

В ночь на 7 августа Днепропетровская область подверглась атаке вражеских беспилотников. Взрывы зафиксированы в Днепре и Кривом Роге.

Днепропетровская область под ударом беспилотников, взрывы в Днепре и Кривом Роге

В ночь на четверг, 7 августа, враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководителя ОВА Сергея Лысака и главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Детали

В 1:18 Лысак рассказал об ударах по областному центру.

Днепр. Громко. Находиться в укрытиях

- предупредил Лысак.

В 2:48 Вилкул сообщил об атаке россиян на Кривой Рог.

Продолжается шахедная атака на город. Серия взрывов. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Берегите себя и своих близких

- призвал Вилкул.

Тем временем Воздушные войска предупредили об угрозе применения врагом по Кривому Рогу ударных БпЛА.

Напомним

Накануне в результате российского артобстрела Никополя погибли три человека, среди них - спасатель. Еще четыре человека получили ранения.

СБУ предотвратила теракт в Днепре: наркозависимая женщина готовила взрыв возле админздания04.08.25, 15:07 • 2754 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война
Сергей Лысак
Вилкул Александр
Днепропетровская область
Днепр
Кривой Рог