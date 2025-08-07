Днепропетровская область под ударом беспилотников, взрывы в Днепре и Кривом Роге

В ночь на четверг, 7 августа, враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководителя ОВА Сергея Лысака и главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

В 1:18 Лысак рассказал об ударах по областному центру.

В 2:48 Вилкул сообщил об атаке россиян на Кривой Рог.

Продолжается шахедная атака на город. Серия взрывов. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Берегите себя и своих близких