Удар рф по Нікополю 6 серпня: є загиблі і поранені, серед них - рятувальники

У середу, 6 серпня, російські окупанти вдарили по Нікополю Дніпропетровської області, є загиблі і поранені. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Лисак повідомив, що через артобстріл загинули двоє чоловіків і жінка. Він додав, що ще четверо осіб отримали поранення, було знищено автівку.

Водночас у ДСНС України повідомили, що серед поранених у Нікополі були і рятувальники - один з них загинув. Це був 23-річний Данило Хижняк. Ще троє працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали поранення.

Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу - сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС