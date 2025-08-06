Удар рф по Нікополю 6 серпня: є загиблі і поранені, серед них - рятувальники
Київ • УНН
Внаслідок російського артобстрілу Нікополя загинули троє людей, серед них - рятувальник. Ще четверо людей отримали поранення, знищено автівку.
У середу, 6 серпня, російські окупанти вдарили по Нікополю Дніпропетровської області, є загиблі і поранені. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Лисак повідомив, що через артобстріл загинули двоє чоловіків і жінка. Він додав, що ще четверо осіб отримали поранення, було знищено автівку.
Водночас у ДСНС України повідомили, що серед поранених у Нікополі були і рятувальники - один з них загинув. Це був 23-річний Данило Хижняк. Ще троє працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали поранення.
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