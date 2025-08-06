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Удар РФ по Никополю 6 августа: есть погибшие и раненые, среди них - спасатели

Киев • УНН

 • 1550 просмотра

В результате российского артобстрела Никополя погибли три человека, среди них - спасатель. Еще четыре человека получили ранения, уничтожен автомобиль.

Удар РФ по Никополю 6 августа: есть погибшие и раненые, среди них - спасатели

В среду, 6 августа, российские оккупанты ударили по Никополю Днепропетровской области, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Лысак сообщил, что из-за артобстрела погибли двое мужчин и женщина. Он добавил, что еще четыре человека получили ранения, был уничтожен автомобиль.

В то же время в ГСЧС Украины сообщили, что среди раненых в Никополе были и спасатели - один из них погиб. Это был 23-летний Даниил Хижняк. Еще трое сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили ранения.

Спасатели попали под обстрел из ствольной артиллерии во время обследования территории после предыдущего вражеского обстрела - произошло прямое попадание в служебный автомобиль ГСЧС 

- сообщили в службе.

Внимание, фото 18+!!!

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области, вблизи Краматорска, вражеский дрон попал в автомобиль Укрпочты, убив начальницу передвижного отделения Ольгу Бордунову. Ее коллега, водитель Павел, получил ранения, но сейчас находится под наблюдением медиков.

Евгений Устименко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Сергей Лысак
Донецкая область
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Укрпочта
Украина
Краматорск