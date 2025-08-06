Удар РФ по Никополю 6 августа: есть погибшие и раненые, среди них - спасатели
Киев • УНН
В результате российского артобстрела Никополя погибли три человека, среди них - спасатель. Еще четыре человека получили ранения, уничтожен автомобиль.
В среду, 6 августа, российские оккупанты ударили по Никополю Днепропетровской области, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Лысак сообщил, что из-за артобстрела погибли двое мужчин и женщина. Он добавил, что еще четыре человека получили ранения, был уничтожен автомобиль.
В то же время в ГСЧС Украины сообщили, что среди раненых в Никополе были и спасатели - один из них погиб. Это был 23-летний Даниил Хижняк. Еще трое сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили ранения.
Спасатели попали под обстрел из ствольной артиллерии во время обследования территории после предыдущего вражеского обстрела - произошло прямое попадание в служебный автомобиль ГСЧС
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Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области, вблизи Краматорска, вражеский дрон попал в автомобиль Укрпочты, убив начальницу передвижного отделения Ольгу Бордунову. Ее коллега, водитель Павел, получил ранения, но сейчас находится под наблюдением медиков.