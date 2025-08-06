Ворожий дрон вразив автівку: на Донеччині внаслідок обстрілу загинула працівниця Укрпошти, ще одного поранено
Київ • УНН
На Донеччині ворожий дрон влучив у авто Укрпошти, вбивши начальницю пересувного відділення Ольгу Бордунову. Водій Павло отримав поранення, але його стан покращується.
На Донеччині, поблизу Краматорська, ворожий дрон влучив у авто Укрпошти, вбивши начальницю пересувного відділення Ольгу Бордунову. Її колега, водій Павло, отримав поранення, але наразі перебуває під наглядом медиків. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, передає УНН.
Деталі
Сьогодні в родині Укрпошти - важкий день. На Донеччині, поблизу Краматорська, внаслідок ворожого обстрілу ми втратили нашу колегу - Ольгу Бордунову, начальницю пересувного відділення. Ворожий дрон вразив нашу автівку, убивши Ольгу та поранивши нашого водія Павла. На щастя, його стан покращується, і медики надають йому всю необхідну допомогу
В Укрпошті зазначили, що 10 серпня Ользі виповнилося б 47 років і висловили співчуття її рідним і близьким. Також перевізник подякував бійцям 56-й бригади, які зробили все можливе, щоб урятувати Павла та до останнього намагалися допомогти Ользі.
Сьогодні ворожий дрон також вразив нашу автівку на Херсонщині, але всі залишилися живі та здорові, а техніку ми, безперечно, відновимо
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що російські війська атакували дроном пересувне відділення Укрпошти у Сумській області, обстріляли відділення у ще двох областях.