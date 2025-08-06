Ворожий дрон вразив автівку: на Донеччині внаслідок обстрілу загинула працівниця Укрпошти, ще одного поранено

На Донеччині, поблизу Краматорська, ворожий дрон влучив у авто Укрпошти, вбивши начальницю пересувного відділення Ольгу Бордунову. Її колега, водій Павло, отримав поранення, але наразі перебуває під наглядом медиків. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, передає УНН.

Сьогодні в родині Укрпошти - важкий день. На Донеччині, поблизу Краматорська, внаслідок ворожого обстрілу ми втратили нашу колегу - Ольгу Бордунову, начальницю пересувного відділення. Ворожий дрон вразив нашу автівку, убивши Ольгу та поранивши нашого водія Павла. На щастя, його стан покращується, і медики надають йому всю необхідну допомогу

В Укрпошті зазначили, що 10 серпня Ользі виповнилося б 47 років і висловили співчуття її рідним і близьким. Також перевізник подякував бійцям 56-й бригади, які зробили все можливе, щоб урятувати Павла та до останнього намагалися допомогти Ользі.

Сьогодні ворожий дрон також вразив нашу автівку на Херсонщині, але всі залишилися живі та здорові, а техніку ми, безперечно, відновимо