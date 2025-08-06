Вражеский дрон поразил автомобиль: в Донецкой области в результате обстрела погибла сотрудница Укрпочты, еще один ранен
Киев • УНН
В Донецкой области вражеский дрон попал в автомобиль Укрпочты, убив начальницу передвижного отделения Ольгу Бордунову. Водитель Павел получил ранения, но его состояние улучшается.
В Донецкой области, вблизи Краматорска, вражеский дрон попал в автомобиль Укрпочты, убив начальницу передвижного отделения Ольгу Бордунову. Ее коллега, водитель Павел, получил ранения, но сейчас находится под наблюдением медиков. Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, передает УНН.
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Сегодня в семье Укрпочты - тяжелый день. В Донецкой области, вблизи Краматорска, в результате вражеского обстрела мы потеряли нашу коллегу - Ольгу Бордунову, начальницу передвижного отделения. Вражеский дрон поразил наш автомобиль, убив Ольгу и ранив нашего водителя Павла. К счастью, его состояние улучшается, и медики оказывают ему всю необходимую помощь
В Укрпочте отметили, что 10 августа Ольге исполнилось бы 47 лет и выразили соболезнования ее родным и близким. Также перевозчик поблагодарил бойцов 56-й бригады, которые сделали все возможное, чтобы спасти Павла и до последнего пытались помочь Ольге.
Сегодня вражеский дрон также поразил наш автомобиль на Херсонщине, но все остались живы и здоровы, а технику мы, бесспорно, восстановим
Напомним
Ранее УНН писал, что российские войска атаковали дроном передвижное отделение Укрпочты в Сумской области, обстреляли отделения еще в двух областях.