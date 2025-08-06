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Вражеский дрон поразил автомобиль: в Донецкой области в результате обстрела погибла сотрудница Укрпочты, еще один ранен

Киев • УНН

 • 428 просмотра

В Донецкой области вражеский дрон попал в автомобиль Укрпочты, убив начальницу передвижного отделения Ольгу Бордунову. Водитель Павел получил ранения, но его состояние улучшается.

Вражеский дрон поразил автомобиль: в Донецкой области в результате обстрела погибла сотрудница Укрпочты, еще один ранен

В Донецкой области, вблизи Краматорска, вражеский дрон попал в автомобиль Укрпочты, убив начальницу передвижного отделения Ольгу Бордунову. Ее коллега, водитель Павел, получил ранения, но сейчас находится под наблюдением медиков. Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, передает УНН.

Подробности

Сегодня в семье Укрпочты - тяжелый день. В Донецкой области, вблизи Краматорска, в результате вражеского обстрела мы потеряли нашу коллегу - Ольгу Бордунову, начальницу передвижного отделения. Вражеский дрон поразил наш автомобиль, убив Ольгу и ранив нашего водителя Павла. К счастью, его состояние улучшается, и медики оказывают ему всю необходимую помощь

 - написал СЕО компании.

В Укрпочте отметили, что 10 августа Ольге исполнилось бы 47 лет и выразили соболезнования ее родным и близким. Также перевозчик поблагодарил бойцов 56-й бригады, которые сделали все возможное, чтобы спасти Павла и до последнего пытались помочь Ольге.

Сегодня вражеский дрон также поразил наш автомобиль на Херсонщине, но все остались живы и здоровы, а технику мы, бесспорно, восстановим

- добавили в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что российские войска атаковали дроном передвижное отделение Укрпочты в Сумской области, обстреляли отделения еще в двух областях.

Алена Уткина

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
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Херсонская область
Краматорск