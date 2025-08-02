Ворог атакував пересувне відділення Укрпошти на Сумщині, обстріляв відділення у ще двох областях

Російські війська атакували дроном пересувне відділення Укрпошти у Сумській області, обстріляли відділення у ще двох областях, повідомив у суботу гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у Telegram, пише УНН.

Сьогодні у нас в Укрпошті була важка ніч і ранок. На Сумщині ворожий дрон влучив у наше пересувне відділення. Велика подяка водієві, завдяки діям якого всі залишилися живі написав Смілянський.

З його слів, "екіпаж зараз проходить медичне обстеження".

Як уточнив голова Сумської ОВА Олег Григоров, "у Сумському районі під ворожий удар потрапив автомобіль "Укрпошти"". З його слів, поштову автівку російський дрон атакував вранці "в одному з сіл Миколаївської сільської громади". Він додав: "Постраждали водій і працівниця. Вони самостійно доїхали до лікарні - наразі їх обстежують медики". Автомобіль, з його слів, зазнав пошкоджень.

"Також уночі ворог обстріляв наші відділення в Запорізькій (село Наталівка) та Харківській (місто Балаклія) областях. Уражено три різні частини нашої інфраструктури. Уже зранку команда займається відновленням, і, як завжди, упевнений, що до кінця дня все працюватиме", - повідомив Смілянський.

"Головне, що всі працівники живі, а майно ми відновимо", - наголосив керівник Укрпошти.

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