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Враг атаковал передвижное отделение Укрпочты в Сумской области, обстрелял отделения еще в двух регионах

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

В Сумской области вражеский дрон попал в передвижное отделение Укрпочты, пострадали водитель и сотрудница. Также обстреляны отделения в Запорожской и Харьковской областях, но все сотрудники живы.

Враг атаковал передвижное отделение Укрпочты в Сумской области, обстрелял отделения еще в двух регионах

Российские войска атаковали дроном передвижное отделение Укрпочты в Сумской области, обстреляли отделения еще в двух областях, сообщил в субботу гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский в Telegram, пишет УНН.

Сегодня у нас в Укрпочте была тяжелая ночь и утро. На Сумщине вражеский дрон попал в наше передвижное отделение. Большая благодарность водителю, благодаря действиям которого все остались живы

По его словам, "экипаж сейчас проходит медицинское обследование".

Как уточнил глава Сумской ОВА Олег Григоров, "в Сумском районе под вражеский удар попал автомобиль "Укрпочты"". По его словам, почтовый автомобиль российский дрон атаковал утром "в одном из сел Николаевской сельской громады". Он добавил: "Пострадали водитель и сотрудница. Они самостоятельно доехали до больницы - сейчас их обследуют медики". Автомобиль, по его словам, получил повреждения.

"Также ночью враг обстрелял наши отделения в Запорожской (село Наталовка) и Харьковской (город Балаклея) областях. Поражены три разные части нашей инфраструктуры. Уже утром команда занимается восстановлением, и, как всегда, уверен, что до конца дня все будет работать", - сообщил Смилянский.

"Главное, что все работники живы, а имущество мы восстановим", - подчеркнул руководитель Укрпочты.

В Запорожской области дрон рф ранил двух сотрудников Укрпочты21.05.25, 16:08 • 1894 просмотра

Юлия Шрамко

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