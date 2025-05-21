В Запорожской области дрон рф ранил двух сотрудников Укрпочты
Киев • УНН
В Васильевском районе Запорожской области российский FPV-дрон атаковал авто Укрпочты в Приморском. Ранены водитель и пассажирка, автомобиль поврежден.
В Запорожской области в результате дроновой атаки российских войск пострадали двое сотрудников Укрпочты, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Двое сотрудников Укрпочты получили ранения в результате вражеской атаки на Васильевский район. Авто Укрпочты россияне атаковали fpv-дроном в селе Приморском
По его словам, машина повреждена.
"Пострадали водитель и пассажирка. Они получают всю необходимую помощь", - отметил Федоров.
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