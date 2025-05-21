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Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
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В Запорожской области дрон рф ранил двух сотрудников Укрпочты

Киев • УНН

 • 124 просмотра

В Васильевском районе Запорожской области российский FPV-дрон атаковал авто Укрпочты в Приморском. Ранены водитель и пассажирка, автомобиль поврежден.

В Запорожской области дрон рф ранил двух сотрудников Укрпочты

В Запорожской области в результате дроновой атаки российских войск пострадали двое сотрудников Укрпочты, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Двое сотрудников Укрпочты получили ранения в результате вражеской атаки на Васильевский район. Авто Укрпочты россияне атаковали fpv-дроном в селе Приморском

- написал Федоров.

По его словам, машина повреждена.

"Пострадали водитель и пассажирка. Они получают всю необходимую помощь", - отметил Федоров.

Поврежденные квартиры, частные дома и хозяйственные постройки: за сутки оккупанты нанесли 450 ударов по Запорожской области21.05.25, 08:03 • 2912 просмотров

Юлия Шрамко

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