В Запорожской области дрон рф ранил двух сотрудников Укрпочты

В Запорожской области в результате дроновой атаки российских войск пострадали двое сотрудников Укрпочты, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Двое сотрудников Укрпочты получили ранения в результате вражеской атаки на Васильевский район. Авто Укрпочты россияне атаковали fpv-дроном в селе Приморском - написал Федоров.

По его словам, машина повреждена.

"Пострадали водитель и пассажирка. Они получают всю необходимую помощь", - отметил Федоров.

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