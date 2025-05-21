Поврежденные квартиры, частные дома и хозяйственные постройки: за сутки оккупанты нанесли 450 ударов по Запорожской области
Киев • УНН
20 мая россияне совершили 450 атак на 8 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, атаки БпЛА и артиллерийские обстрелы. Повреждены дома, но мирные жители не пострадали.
В течение суток 20 мая оккупанты нанесли 450 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, враг, в частности, совершил 15 авиационных обстрелов по Гуляйполю, Щербакам и Красному. Кроме того:
- 267 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку;
- 4 обстрела из РСЗО накрыли Каменское, Гуляйполе и Новодаровку;
- 164 артудара нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
"Поступило 4 сообщения о повреждении квартир, частных домов и хозяйственных построек. Мирные жители не пострадали", - резюмировал Федоров.
Напомним
В Бориспольском районе Киевской области в результате падения обломков сбитого БпЛА пострадала целая семья. Также повреждены дом, авто и другие постройки.
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