На Київщині через атаку дронів постраждала ціла сім'я: деталі від ОВА

У Київській області внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, інформує УНН.

Зазначається, що у хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес.

У сина 13 років - різана рана стопи. У чоловіка 30 років - різана рана надбрівної дуги. Вся необхідна медична допомога надається. Попередньо без госпіталізації