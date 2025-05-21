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The Guardian

На Київщині через атаку дронів постраждала ціла сім'я: деталі від ОВА

Київ • УНН

 • 1498 перегляди

У Бориспільському районі Київщини внаслідок падіння уламків збитого БпЛА постраждала родина. Пошкоджено будинок, авто та інші споруди.

На Київщині через атаку дронів постраждала ціла сім'я: деталі від ОВА

У Київській області внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес.

У сина 13 років - різана рана стопи. У чоловіка 30 років - різана рана надбрівної дуги. Вся необхідна медична допомога надається. Попередньо без госпіталізації

- йдеться у повідомленні.

В ОВА уточнили, що падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де знаходилися постраждалі. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах.

"Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди", - додали у Київській ОВА.

Нагадаємо

Ворог в ніч на середу, 21 травня, завдав масованого удару по Сумах. Внаслідок атаки постраждали підприємства, у деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання. Поранено одну людину.

На Сумщині внаслідок удару ворога по місцевій громаді пошкоджено інфраструктуру підприємства - ОВА20.05.25, 18:02 • 2312 переглядiв

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