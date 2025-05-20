На Сумщині внаслідок удару ворога по місцевій громаді пошкоджено інфраструктуру підприємства - ОВА
Київ • УНН
російські війська завдали ракетного удару по Шосткинській громаді Сумської області. Пошкоджено інфраструктуру місцевого підприємства, триває аварійно-рятувальна операція.
У Сумській області російські загарбники завдали ракетного удару по Шосткинській громаді, внаслідок чого було пошкоджено інфраструктуру одно з місцевих підприємств, пише УНН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрації.
По Шосткинській громаді ворог завдав ракетного удару. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. Триває аварійно-рятувальна операція
Повідомляється, що наслідки удару російських загарбників зʼясовуються.
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