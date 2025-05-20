На Сумщині внаслідок удару ворога по місцевій громаді пошкоджено інфраструктуру підприємства - ОВА

У Сумській області російські загарбники завдали ракетного удару по Шосткинській громаді, внаслідок чого було пошкоджено інфраструктуру одно з місцевих підприємств, пише УНН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрації.

По Шосткинській громаді ворог завдав ракетного удару. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. Триває аварійно-рятувальна операція - повідомили в ОВА.

Повідомляється, що наслідки удару російських загарбників зʼясовуються.

Доповнення

Вранці 20 травня російські війська атакували Херсон з БПЛА, поранивши 5 пасажирів маршрутки. Згодом артобстріл міста додав ще 5 постраждалих, переважно літніх людей у їхніх домівках.

Війська рф обстріляли низку міст Донецької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та автомобіль.