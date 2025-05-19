Донеччина: через атаки рф одна людина загинула, п'ятеро поранені

У Донецькій області російські війська сьогодні обстріляли низку міст, одна людина загинула та 5 поранено, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури, зранку 19 травня окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Сіверськ. Боєприпас поцілив у будинок, в якому мешкала 86-річна пенсіонерка. Вона дістала тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Також, як повідомили у прокуратурі, під приціл військ рф потрапив Лиман. У зоні ураження опинився цивільний автомобіль. Мінно-вибухових травм та осколкових поранень зазнали 56-річний водій та пасажирка 52 років. Тип озброєння встановлюється.

Ще одного цивільного 66 років, як вказано, поранено в Костянтинівці, по якому ворог завдав артилерійський удар. На момент атаки він був удома. У чоловіка діагностували мінно-вибухову травму й контузію.

Через деякий час армія держави-агресора, за даними прокуратури, скинула авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК на приватний сектор Краматорська. Поранено 62-річного чоловіка та 80-річну жінку. Вони отримали мінно-вибухові травми і забійні рани, їм надано медичну допомогу.

У населених пунктах пошкоджено житлові будинки й автомобіль.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

За даними ГУНП в області, двоє жителів Донеччини зазнали поранень унаслідок російських атак за минулу добу. Загалом зфіксовано 2 881 ворожий обстріл по лінії фронту та житловому сектору. Влучання стались у 10 населених пунктах: містах Добропілля, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Родинське, селищах Новогригорівка, Чернігівка, селах Іванопілля, Іллінівка, Шахове. Руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів, з них 7 житлових будинків.