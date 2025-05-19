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Донецкая область: из-за атак рф один человек погиб, пятеро ранены

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Войска рф обстреляли ряд городов Донецкой области. В результате обстрелов один человек погиб, еще пятеро получили ранения, повреждены жилые дома и автомобиль.

Донецкая область: из-за атак рф один человек погиб, пятеро ранены

В Донецкой области российские войска сегодня обстреляли ряд городов, один человек погиб и 5 ранены, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, утром 19 мая оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Северск. Боеприпас попал в дом, в котором жила 86-летняя пенсионерка. Она получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Также, как сообщили в прокуратуре, под прицел войск рф попал Лиман. В зоне поражения оказался гражданский автомобиль. Минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили 56-летний водитель и пассажирка 52 лет. Тип вооружения устанавливается.

Еще один гражданский 66 лет, как указано, ранен в Константиновке, по которому враг нанес артиллерийский удар. На момент атаки он был дома. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и контузию.

Через некоторое время армия государства-агрессора, по данным прокуратуры, сбросила авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК на частный сектор Краматорска. Ранены 62-летний мужчина и 80-летняя женщина. Они получили минно-взрывные травмы и убойные раны, им оказана медицинская помощь.

В населенных пунктах повреждены жилые дома и автомобиль.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным ГУНП в области, двое жителей Донецкой области получили ранения в результате российских атак за минувшие сутки. В общей сложности зафиксировано 2 881 вражеский обстрел по линии фронта и жилому сектору. Попадания произошли в 10 населенных пунктах: городах Доброполье, Константиновка, Лиман, Покровск, Родинское, поселках Новогригоровка, Черниговка, селах Иванополье, Ильиновка, Шахово. Разрушения получили 17 гражданских объектов, из них 7 жилых домов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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