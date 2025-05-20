В Сумской области в результате удара врага по местной громаде повреждена инфраструктура предприятия - ОВА

В Сумской области российские захватчики нанесли ракетный удар по Шосткинской громаде, в результате чего была повреждена инфраструктура одного из местных предприятий, пишет УНН со ссылкой на ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

По Шосткинской громаде враг нанес ракетный удар. Повреждена инфраструктура одного из предприятий. Продолжается аварийно-спасательная операция - сообщили в ОВА.

Сообщается, что последствия удара российских захватчиков выясняются.

Дополнение

Утром 20 мая российские войска атаковали Херсон с БПЛА, ранив 5 пассажиров маршрутки. Впоследствии артобстрел города добавил еще 5 пострадавших, преимущественно пожилых людей в их домах.

Войска рф обстреляли ряд городов Донецкой области. В результате обстрелов один человек погиб, еще пятеро получили ранения, повреждены жилые дома и автомобиль.