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У Херсоні вже 10 постраждалих від ранкових атак рф

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Вранці 20 травня російські війська атакували Херсон з БПЛА, поранивши 5 пасажирів маршрутки. Згодом артобстріл міста додав ще 5 постраждалих, переважно літніх людей у їхніх домівках.

У Херсоні вже 10 постраждалих від ранкових атак рф

Внаслідок обстрілів російськими військами Херсона сьогодні з ранку вже 10 постраждалих людей, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі у вівторок у соцмережах, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 20 травня 2025 року близько 07:00 військові зс рф здійснили чергову атаку на мирне населення Херсона із застосуванням безпілотного літального апарата. "Ворог уразив маршрутний автобус, у якому перебували пасажири - п’ятеро з них дістали поранення", - ідеться у повідомленні.

Починаючи з 08:30, окупаційні війська, як зазначається, також вели артилерійський обстріл міста. "Станом на 10:00 відомо ще про п’ятьох постраждалих. Більшість із них - люди похилого віку, які під час атаки перебували у власних помешканнях", - сказано у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У Херсоні зросла кількість постраждалих від удару рф дроном по маршрутці20.05.25, 09:58 • 2846 переглядiв

Юлія Шрамко

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