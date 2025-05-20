У Херсоні вже 10 постраждалих від ранкових атак рф
Київ • УНН
Вранці 20 травня російські війська атакували Херсон з БПЛА, поранивши 5 пасажирів маршрутки. Згодом артобстріл міста додав ще 5 постраждалих, переважно літніх людей у їхніх домівках.
Внаслідок обстрілів російськими військами Херсона сьогодні з ранку вже 10 постраждалих людей, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі у вівторок у соцмережах, пише УНН.
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За даними слідства, 20 травня 2025 року близько 07:00 військові зс рф здійснили чергову атаку на мирне населення Херсона із застосуванням безпілотного літального апарата. "Ворог уразив маршрутний автобус, у якому перебували пасажири - п’ятеро з них дістали поранення", - ідеться у повідомленні.
Починаючи з 08:30, окупаційні війська, як зазначається, також вели артилерійський обстріл міста. "Станом на 10:00 відомо ще про п’ятьох постраждалих. Більшість із них - люди похилого віку, які під час атаки перебували у власних помешканнях", - сказано у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
У Херсоні зросла кількість постраждалих від удару рф дроном по маршрутці20.05.25, 09:58 • 2846 переглядiв