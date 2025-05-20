У Херсоні зросла кількість постраждалих від удару рф дроном по маршрутці

Уже п'ятеро людей постраждали через ворожий удар дроном по маршрутці у Херсоні, повідомили у Херсонській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.

Кількість постраждалих через російський дроновий удар по маршрутці у Херсоні зросла до пʼяти - повідомили в ОВА.

За даними ОВА, до лікарні звернулася 45-річна жінка, а також двоє чоловіків, яким 62 та 41 рік з вибуховими травмами та контузіями. Лікуватимуться амбулаторно.

Раніше було відомо про двох постраждалих внаслідок удару рф дроном по маршрутці у Херсоні.

У Херсоні росіяни вранці атакували маршрутку з дрона: є постраждалі

За даними голови Херсонської ОВА Олександр Прокудіна, також зранку російські війська обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона.

"Ворожий снаряд "прилетів" поруч з багатоквартирним будинком. У будівлі - вибито шибки, потрощено фасад та балкони. 45-річний чоловік та 68-річна жінка, які перебували вдома, дістали вибухові травми і різанні поранення", - написав Прокудін у соцмережах. Бригада "екстренки", з його слів, надала їм медичну допомогу на місці.