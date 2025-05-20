У Херсоні зросла кількість постраждалих від удару рф дроном по маршрутці
Київ • УНН
Внаслідок російського дронового удару по маршрутці в Херсоні постраждало п'ятеро людей. До лікарні звернулися троє дорослих з вибуховими травмами та контузіями.
Уже п'ятеро людей постраждали через ворожий удар дроном по маршрутці у Херсоні, повідомили у Херсонській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.
Кількість постраждалих через російський дроновий удар по маршрутці у Херсоні зросла до пʼяти
За даними ОВА, до лікарні звернулася 45-річна жінка, а також двоє чоловіків, яким 62 та 41 рік з вибуховими травмами та контузіями. Лікуватимуться амбулаторно.
Раніше було відомо про двох постраждалих внаслідок удару рф дроном по маршрутці у Херсоні.
У Херсоні росіяни вранці атакували маршрутку з дрона: є постраждалі20.05.25, 08:39 • 4118 переглядiв
За даними голови Херсонської ОВА Олександр Прокудіна, також зранку російські війська обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона.
"Ворожий снаряд "прилетів" поруч з багатоквартирним будинком. У будівлі - вибито шибки, потрощено фасад та балкони. 45-річний чоловік та 68-річна жінка, які перебували вдома, дістали вибухові травми і різанні поранення", - написав Прокудін у соцмережах. Бригада "екстренки", з його слів, надала їм медичну допомогу на місці.