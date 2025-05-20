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У Херсоні росіяни вранці атакували маршрутку з дрона: є постраждалі

Київ • УНН

 • 1388 перегляди

Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали дві людини. Жінка 1960 р.н. та чоловік 56 років отримали вибухові травми та контузії, їм надається медична допомога.

У Херсоні росіяни вранці атакували маршрутку з дрона: є постраждалі

У Херсоні російські війська вранці атакували маршрутку з дрона, відомо про двох постраждалих, повідомили у Херсонській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.

Зранку у Херсоні росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі

- повідомили в ОВА.

Відомо про двох постраждалих:

  • через скидання вибухівки з дрона жінка 1960 року народження дістала вибухову травму і контузію, вона - під наглядом медиків;
    • до лікарні звернувся ще один постраждалий через російський удар по маршрутному таксі у Херсоні, у 56-річного чоловіка - вибухова травма і контузія, медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

      Доповнення

      За даними голови Херсонської ОВА Олександр Прокудіна, у Херсонській області минулої доби через російську агресію 5 людей дістали поранення, загалом ворог обстріляв 36 населених пунктів, у тому числі Херсон. російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, гаражі, сільгосптехніку та приватний автомобіль.

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

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