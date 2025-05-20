У Херсоні росіяни вранці атакували маршрутку з дрона: є постраждалі

У Херсоні російські війська вранці атакували маршрутку з дрона, відомо про двох постраждалих, повідомили у Херсонській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.

Зранку у Херсоні росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі - повідомили в ОВА.

Відомо про двох постраждалих:

через скидання вибухівки з дрона жінка 1960 року народження дістала вибухову травму і контузію, вона - під наглядом медиків;

до лікарні звернувся ще один постраждалий через російський удар по маршрутному таксі у Херсоні, у 56-річного чоловіка - вибухова травма і контузія, медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

Доповнення

За даними голови Херсонської ОВА Олександр Прокудіна, у Херсонській області минулої доби через російську агресію 5 людей дістали поранення, загалом ворог обстріляв 36 населених пунктів, у тому числі Херсон. російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, гаражі, сільгосптехніку та приватний автомобіль.