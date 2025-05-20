В Херсоне россияне утром атаковали маршрутку с дрона: есть пострадавшие

В Херсоне российские войска утром атаковали маршрутку с дрона, известно о двух пострадавших, сообщили в Херсонской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.

Утром в Херсоне россияне атаковали с БпЛА маршрутное такси - сообщили в ОВА.

Известно о двух пострадавших:

из-за сброса взрывчатки с дрона женщина 1960 года рождения получила взрывную травму и контузию, она - под наблюдением медиков;

в больницу обратился еще один пострадавший из-за российского удара по маршрутному такси в Херсоне, у 56-летнего мужчины - взрывная травма и контузия, медики проводят обследование и оказывают ему помощь.

Дополнение

По данным главы Херсонской ОВА Александр Прокудина, в Херсонской области за прошедшие сутки из-за российской агрессии 5 человек получили ранения, в общей сложности враг обстрелял 36 населенных пунктов, в том числе Херсон. российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 7 частных домов. Также оккупанты повредили сотовую вышку, гаражи, сельхозтехнику и частный автомобиль.