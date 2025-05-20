В Херсоне возросло количество пострадавших от удара рф дроном по маршрутке

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами
05:58 • 29839 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

19 мая, 19:07 • 38092 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

19 мая, 17:40 • 100400 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 72228 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

19 мая, 12:24 • 200907 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Эксклюзив
19 мая, 09:06 • 117537 просмотра

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

19 мая, 09:01 • 320072 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

Эксклюзив
19 мая, 08:32 • 96809 просмотра

ТОП причин выбрать занятия спортом на свежем воздухе

Эксклюзив
19 мая, 08:30 • 78961 просмотра

Украинские ученые сохранили уникальную породу коров - шароле: скот эвакуировали из фронтовой зоны во Львовскую область

Эксклюзив
19 мая, 07:57 • 53637 просмотра

Гаджеты с "черного входа": как смартфоны и техника обходят таможню

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3м/с
52%
744мм
Популярные новости

"Мы не отступим": Иран поставил США ультиматум по ядерному соглашению

19 мая, 21:38 • 34861 просмотра

В Киевской области две девушки-подростка устроили жесткую драку в электричке: полиция расследует происшествие

19 мая, 22:31 • 33003 просмотра

Пограничники "Шквала" показали, как дронами эффектно разбили россиян в Луганской области: детали операции

19 мая, 22:56 • 22321 просмотра

ЕС одобрит 17-й пакет санкций против рф во вторник, под прицелом теневой флот и энергетика - глава МИД Эстонии

19 мая, 23:48 • 25483 просмотра

Британия, Канада и Франция угрожают Израилю санкциями из-за нового наступления на Газу: Нетаньяху уже отреагировал

01:41 • 26322 просмотра
публикации

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

05:58 • 29839 просмотра

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 74918 просмотра

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

19 мая, 13:42 • 101064 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

19 мая, 12:24 • 200907 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

19 мая, 09:01 • 320072 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джо Байден

Канье Уэст

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Белый дом

Испания

Финляндия

Реклама
УНН Lite

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

07:01 • 5196 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 45996 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 45657 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 131785 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 135510 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

ЧатГПТ

FAB-250

Телеграмма

Facebook

В Херсоне возросло количество пострадавших от удара рф дроном по маршрутке

Киев • УНН

 • 1542 просмотра

В результате российского дронового удара по маршрутке в Херсоне пострадали пять человек. В больницу обратились трое взрослых со взрывными травмами и контузиями.

В Херсоне возросло количество пострадавших от удара рф дроном по маршрутке

Уже пять человек пострадали из-за вражеского удара дроном по маршрутке в Херсоне, сообщили в Херсонской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.

Количество пострадавших из-за российского дронового удара по маршрутке в Херсоне возросло до пяти

- сообщили в ОВА.

По данным ОВА, в больницу обратилась 45-летняя женщина, а также двое мужчин, которым 62 и 41 год с взрывными травмами и контузиями. Будут лечиться амбулаторно.

Ранее было известно о двух пострадавших в результате удара рф дроном по маршрутке в Херсоне.

В Херсоне россияне утром атаковали маршрутку с дрона: есть пострадавшие20.05.25, 08:39 • 3274 просмотра

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, также утром российские войска обстреляли из артиллерии Корабельный район Херсона.

"Вражеский снаряд "прилетел" рядом с многоквартирным домом. В здании - выбиты стекла, разбиты фасад и балконы. 45-летний мужчина и 68-летняя женщина, которые находились дома, получили взрывные травмы и резаные ранения", - написал Прокудин в соцсетях. Бригада "экстренки", по его словам, оказала им медицинскую помощь на месте.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Херсон
Brent
$65.55
Bitcoin
$105,457.70
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$35.69
Золото
$3,211.40
Ethereum
$2,542.19