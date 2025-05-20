В Херсоне возросло количество пострадавших от удара рф дроном по маршрутке

Уже пять человек пострадали из-за вражеского удара дроном по маршрутке в Херсоне, сообщили в Херсонской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.

Количество пострадавших из-за российского дронового удара по маршрутке в Херсоне возросло до пяти - сообщили в ОВА.

По данным ОВА, в больницу обратилась 45-летняя женщина, а также двое мужчин, которым 62 и 41 год с взрывными травмами и контузиями. Будут лечиться амбулаторно.

Ранее было известно о двух пострадавших в результате удара рф дроном по маршрутке в Херсоне.

В Херсоне россияне утром атаковали маршрутку с дрона: есть пострадавшие

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, также утром российские войска обстреляли из артиллерии Корабельный район Херсона.

"Вражеский снаряд "прилетел" рядом с многоквартирным домом. В здании - выбиты стекла, разбиты фасад и балконы. 45-летний мужчина и 68-летняя женщина, которые находились дома, получили взрывные травмы и резаные ранения", - написал Прокудин в соцсетях. Бригада "экстренки", по его словам, оказала им медицинскую помощь на месте.