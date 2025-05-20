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В Херсоне уже 10 пострадавших от утренних атак рф

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Утром 20 мая российские войска атаковали Херсон с БПЛА, ранив 5 пассажиров маршрутки. Впоследствии артобстрел города добавил еще 5 пострадавших, преимущественно пожилых людей в их домах.

В Херсоне уже 10 пострадавших от утренних атак рф

В результате обстрелов российскими войсками Херсона сегодня с утра уже 10 пострадавших, сообщили в Херсонской областной прокуратуре во вторник в соцсетях, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 20 мая 2025 года около 07:00 военные вс рф совершили очередную атаку на мирное население Херсона с применением беспилотного летательного аппарата. "Враг поразил маршрутный автобус, в котором находились пассажиры - пятеро из них получили ранения", - говорится в сообщении.

Начиная с 08:30, оккупационные войска, как отмечается, также вели артиллерийский обстрел города. "По состоянию на 10:00 известно еще о пятерых пострадавших. Большинство из них - пожилые люди, которые во время атаки находились в собственных домах", - сказано в сообщении.

Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Херсоне возросло количество пострадавших от удара рф дроном по маршрутке20.05.25, 09:58 • 2634 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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