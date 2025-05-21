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В Киевской области из-за атаки дронов пострадала целая семья: детали от ОВА

Киев • УНН

 • 668 просмотра

В Бориспольском районе Киевской области в результате падения обломков сбитого БПЛА пострадала семья. Повреждены дом, авто и другие постройки.

В Киевской области из-за атаки дронов пострадала целая семья: детали от ОВА

В Киевской области в результате вражеской атаки БпЛА пострадала семья из Бориспольского района. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что у парня 17 лет, девочки 3 лет и их 42-летней мамы острая реакция на стресс.

У сына 13 лет - резаная рана стопы. У мужчины 30 лет - резаная рана надбровной дуги. Вся необходимая медицинская помощь предоставляется. Предварительно без госпитализации

- говорится в сообщении.

В ОВА уточнили, что падением обломков сбитой цели поврежден частный дом, где находились пострадавшие. В здании выбиты окна и повреждена крыша.

"Также в результате вражеской атаки повреждены нежилой дом, автомобиль, складские помещения и хозяйственные постройки", - добавили в Киевской ОВА.

Напомним

Враг в ночь на среду, 21 мая, нанес массированный удар по Сумам. В результате атаки пострадали предприятия, в некоторых районах города временно отсутствует электроснабжение. Ранен один человек.

В Сумской области в результате удара врага по местной громаде повреждена инфраструктура предприятия - ОВА 20.05.25, 18:02 • 2264 просмотра

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