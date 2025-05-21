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Пошкоджені квартири, приватні будинки та господарські споруди: за добу окупанти завдали 450 ударів по Запорізькій області

Київ • УНН

 • 668 перегляди

20 травня росіяни здійснили 450 атак на 8 населених пунктів Запорізької області, включаючи авіаудари, атаки БпЛА та артилерійські обстріли. Пошкоджено будинки, але мирні жителі не постраждали.

Пошкоджені квартири, приватні будинки та господарські споруди: за добу окупанти завдали 450 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби 20 травня окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворог, зокрема, здійснив 15 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Щербаках та Червоному. Крім того:

  • 267 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;
    • 4 обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе та Новодарівку;
      • 164 артудари завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

        "Надійшло 4 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та господарських споруд. Мирні жителі не постраждали", - резюмував Федоров.

        Нагадаємо

        У Бориспільському районі Київщини внаслідок падіння уламків збитого БпЛА постраждала ціла родина. Також пошкоджено будинок, авто та інші споруди.

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        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

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