Пошкоджені квартири, приватні будинки та господарські споруди: за добу окупанти завдали 450 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби 20 травня окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

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За його словами, ворог, зокрема, здійснив 15 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Щербаках та Червоному. Крім того:

267 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;

4 обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе та Новодарівку;

164 артудари завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 4 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та господарських споруд. Мирні жителі не постраждали", - резюмував Федоров.

Нагадаємо

У Бориспільському районі Київщини внаслідок падіння уламків збитого БпЛА постраждала ціла родина. Також пошкоджено будинок, авто та інші споруди.

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