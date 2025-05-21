На Запоріжжі дрон рф поранив двох співробітників Укрпошти
Київ • УНН
У Василівському районі Запорізької області російський FPV-дрон атакував авто Укрпошти в Приморському. Поранені водій та пасажирка, автівка пошкоджена.
У Запорізькій області внаслідок дронової атаки російських військ постраждали двоє співробітників Укрпошти, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Двоє співробітників Укрпошти отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Василівський район. Авто Укрпошти росіяни атакували fpv-дроном у селі Приморському
З його слів, машина пошкоджена.
"Постраждали водій і пасажирка. Вони отримують усю необхідну допомогу", - зазначив Федоров.
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