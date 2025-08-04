СБУ предотвратила теракт в Днепре: наркозависимая женщина готовила взрыв возле админздания
Киев • УНН
Контрразведка СБУ предотвратила теракт в Днепре, задержав 29-летнюю наркозависимую из Винницы, которая готовила взрыв возле админздания. Женщина, завербованная рф, получила самодельное взрывное устройство в Павлограде и спрятала его в Днепре.
Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в прифронтовом Днепре. По результатам комплексных мероприятий задержана российская агентка, которая готовила взрыв возле админздания одного из правоохранительных органов в центральной части города, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Как установило расследование, заказ рф выполняла 29-летняя наркозависимая из Винницы, которая попала в поле зрения оккупантов, когда искала "легких заработков" в Телеграме.
После вербовки женщины российские спецслужбисты "откомандировали" ее в Павлоград на Днепропетровщине. Там она по инструкции куратора забрала из схрона самодельное взрывное устройство (СВУ).
Впоследствии фигурантка получила новое задание: прибыть в Днепр, поселиться в заранее арендованной квартире и провести доразведку вблизи здания правоохранителей, где рашисты планировали подрыв.
Одновременно агентка подыскала возле места запланированного теракта "удобную" локацию для тайника, где спрятала СВУ и передала куратору соответствующие координаты.
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Затем непосредственный исполнитель теракта должен был забрать взрывчатку из схрона, заложить ее возле госучреждения и активировать.
Сотрудники СБУ сработали на опережение – изъяли из тайника СВУ и обезвредили его, а затем задержали фигурантку при попытке бегства из города.
Задержание произошло на блокпосту, через который агентка пыталась проехать маршрутным автобусом в направлении Одессы, где она планировала "залечь на дно".
Добавим
Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Напомним, что в июле Служба безопасности предотвратила еще один теракт на Днепропетровщине, который заказала РФ.