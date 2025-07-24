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Готовили двойной теракт возле ТЦК: в Николаеве задержали агентов фсб

Киев • УНН

 • 784 просмотра

СБУ задержала двух агентов фсб, которые готовили двойной теракт вблизи областного ТЦК в Николаеве. Злоумышленники планировали взорвать два взрывных устройства: одно возле админздания ТЦК, второе – после прибытия спасателей и полиции.

Готовили двойной теракт возле ТЦК: в Николаеве задержали агентов фсб

Служба безопасности Украины задержала двух агентов фсб, которые готовили двойной теракт вблизи областного ТЦК в Николаеве. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

Благодаря оперативной работе контрразведки удалось предотвратить массовые жертвы и сорвать план врага дестабилизировать ситуацию в прифронтовом регионе.

Таким образом рашисты планировали убить максимальное количество людей, надеясь расшатать внутреннюю обстановку в прифронтовом регионе

- говорится в сообщении СБУ.

По плану оккупантов, в Николаеве должны были сработать два взрывных устройства: первое - возле админздания областного ТЦК, второе – после прибытия спасателей и полиции. Агенты действовали отдельно, но были связаны через общего российского куратора.

Что известно об исполнителях

Один из задержанных - 38-летний житель Кировоградщины, которого фсб завербовала после его антиукраинских комментариев в соцсетях. Его задачей было подготовить взрывчатку и спрятать ее в схроны. Другой агент — 18-летний юноша из Киевщины, который искал "легкие деньги" в пророссийских Телеграм-каналах. Именно он должен был взорвать оба СВУ и транслировать теракт оккупантам в онлайн-режиме. Злоумышленника задержали "на горячем", как только он спрятал первое СВУ в мусорной урне возле ТЦК.

На месте происшествия у агента изъят телефон, который фигурант пытался установить возле ТЦК, чтобы транслировать оккупантам теракт в онлайн-режиме - сообщает СБУ.

- сообщает СБУ.

Что им грозит

18-летнему исполнителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УКУ (покушение на теракт). 38-летнему пособнику — по ч. 2 ст. 111 УКУ (госизмена в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества

 - отметили в СБУ.

СБУ задержала двух агентов фсб которые готовили масштабную диверсию в порту Одесской области16.07.2025, 16:02 • 3322 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Киевская область
Кировоградская область
Служба безопасности Украины
Николаев
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