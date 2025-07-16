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СБУ задержала двух агентов фсб которые готовили масштабную диверсию в порту Одесской области

Киев • УНН

 • 918 просмотра

СБУ задержала двух агентов фсб, которые готовили ракетный удар по хранилищу селитры в одном из морских портов Одесской области. Один из агентов устроился разнорабочим в порт для отслеживания грузов, а его сообщница помогала с передвижением и поджогами релейных шкафов.

СБУ задержала двух агентов фсб которые готовили масштабную диверсию в порту Одесской области

Служба безопасности Украины предотвратила масштабную диверсию, которую агенты российской федеральной службы безопасности хотели осуществить в Одесской области. Мужчина со своей сообщницей готовил удары россиян по хранилищу селитры в одном из портов, пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По результатам спецоперации в регионе задержаны два агента ФСБ, которые готовили ракетный удар рашистов по хранилищу селитры в одном из морских портов

- говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что задачей фигурантов было установить наличие взрывоопасных минеральных удобрений на местном транзитном складе.

В случае их обнаружения, россияне собирались нанести по объекту ракетный удар, который должен был повлечь масштабные разрушения. Вражескими агентами оказались 29-летний местный житель и его 56-летняя пособница.

Чтобы выполнить вражеское задание, информатор ФСБ устроился разнорабочим в порт, где начал отслеживать прибытие морских грузов. Агент, обнаружив резервуары, заполненные селитрой, сразу доложил об этом куратору, а также отправил ему соответствующие координаты

 - сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали российского информатора. Также они приняли меры предосторожности для обеспечения безопасности портовой инфраструктуры Одесской области. Среди прочего, с места потенциального удара россиян был вывезен весь объем селитры.

Также Служба безопасности задержала сообщницу вражеского агента.

Установлено, что женщина на своем автомобиле возила фигуранта на "тестовые задания" врага. В частности, коллаборант осуществлял поджоги релейных шкафов "Укрзализныци".

Во время обысков у предателей обнаружены доказательства работы на врага, а также боевые гранаты.

Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:• ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);• ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В данный момент фигуранты дела находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Дополнение

В Одесской области задержали 22-летнего мужчину, который пытался поджечь здание ТЦК, бросив самодельное устройство с воспламеняющейся жидкостью. Емкость не разгорелась, никто не пострадал, подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Два агента российской военной разведки получили по 15 лет заключения с конфискацией имущества за корректировку ударов рф по Харькову и Николаеву. Один из них наводил управляемые авиабомбы на Харьков, другой готовил координаты для воздушных атак по Силам обороны в Николаевской области.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаКриминал и ЧП
Одесская область
Украинская железная дорога
Служба безопасности Украины
Украина
Николаев
Харьков
Tesla
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