На Одещині затримали 22-річного чоловіка, який намагався підпалити будівлю ТЦК та СП

В Одеській області кілька днів тому вночі зловмисник намагався підпалити будівлю одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, кинувши власноруч виготовлений палаючий пристрій із легкозаймистою рідиною. Впавши біля входу в приміщення, ємність не розгорілася, люди і майно не постраждали, пише УНН з посиланням на поліцію Одеської області.

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Співробітники територіального підрозділу поліції та управління кримінального аналізу Головного управління Нацполіції в Одеській області в ході проведення комплексу слідчо-розшукових заходів встановили, що до злочину причетний 22-річний місцевий житель. Правоохоронці розшукали молодика за місцем мешкання і затримали його у процесуальному порядку. Щодо своїх дій фігурант пояснень не надав - повідомили в поліції.

Зазначається, що з місця злочину та з будинку молодика під час обшуку слідчі вилучили низку речових доказів, які скерували на експертні дослідження.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру в замаху на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та передачі матеріалів кримінального провадження для подальшого розслідування за підслідністю до СБУ - повідомили в поліції.

Доповнення

У Кривому Розі 51-річний чоловік напав на поліцейського та представника ТЦК, розпиливши газ та використовуючи викрутку. Обох поранено, нападника госпіталізовано після застосування табельної зброї поліцейським.

селі Орлівка Рівненської області під час перевірки документів групою військовослужбовців ТЦК виник конфлікт, внаслідок якого старшого солдата вдарили по голові. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення травм військовослужбовцю.