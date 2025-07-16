В Одесской области задержали 22-летнего мужчину, который пытался поджечь здание ТЦК и СП

В Одесской области несколько дней назад ночью злоумышленник пытался поджечь здание одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, бросив собственноручно изготовленное горящее устройство с легковоспламеняющейся жидкостью. Упав у входа в помещение, емкость не разгорелась, люди и имущество не пострадали, пишет УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Сотрудники территориального подразделения полиции и управления криминального анализа Главного управления Нацполиции в Одесской области в ходе проведения комплекса следственно-розыскных мероприятий установили, что к преступлению причастен 22-летний местный житель. Правоохранители разыскали молодого человека по месту жительства и задержали его в процессуальном порядке. Относительно своих действий фигурант объяснений не предоставил - сообщили в полиции.

Отмечается, что с места преступления и из дома молодого человека во время обыска следователи изъяли ряд вещественных доказательств, которые направили на экспертные исследования.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в покушении на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Это преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и передачи материалов уголовного производства для дальнейшего расследования по подследственности в СБУ - сообщили в полиции.

Дополнение

В Кривом Роге 51-летний мужчина напал на полицейского и представителя ТЦК, распылив газ и используя отвертку. Оба ранены, нападавший госпитализирован после применения табельного оружия полицейским.

в селе Орловка Ровенской области во время проверки документов группой военнослужащих ТЦК возник конфликт, в результате которого старшего солдата ударили по голове. Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения травм военнослужащему.