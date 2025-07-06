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На Рівненщині працівника ТЦК вдарили по голові під час перевірки документів в групи осіб

Київ • УНН

 • 122 перегляди

5 липня 2025 року в селі Орлівка Рівненської області під час перевірки документів групою військовослужбовців ТЦК виник конфлікт, внаслідок якого старшого солдата вдарили по голові. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення травм військовослужбовцю.

На Рівненщині працівника ТЦК вдарили по голові під час перевірки документів в групи осіб

В Орлівці на Рівненщині працівника ТЦК вдарили по голові під час перевірки документів в групи осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Рівненський обласний ТЦК та СП.

Деталі

5 липня 2025 року відповідно до наказу начальника одного з  районних ТЦК і СП області близько 13:00 група військовослужбовців одного з ТЦК і СП Рівненської області здійснювала оповіщення в с. Орлівка, вул. Дружби. Під час перевірки документів в групи осіб виник конфлікт, під час якого старшого солдата вдарили по голові

 - повідомляє ТЦК.

Зазначається, що на місце події викликали поліцію.

Військовослужбовець був направлений до КНП "Сарненська ЦРЛ" СМР. За фактом нанесення травм військовослужбовцю під час виконання завдань за призначенням правоохоронними органами внесено відомості до ЄРДР щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 350 ККУ (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадянський обов'язок – ред.)

- йдеться в повідомленні.

ТЦК нагадуємо громадянам України чоловічої статі мобілізаційного віку про необхідність оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь та відповідальності перед законом.

У Черкасах стався конфлікт між місцевими жителями та працівниками ТЦК: поліція почала розслідування26.05.25, 22:59 • 23840 переглядiв

Доповнення

Уповноважений Верховної Ради з прав людини омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що торік його офіс отримав 3,5 тисячі звернень від громадян щодо порушень їх прав під час мобілізації з боку представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Було відкрито кримінальні провадження і більше ніж 50 співробітників ТЦК та СП були притягнені до дисциплінарної відповідальності.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Рівненська область
Верховна Рада України
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