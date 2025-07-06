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В Ровенской области сотрудника ТЦК ударили по голове во время проверки документов у группы лиц

Киев • УНН

 • 111 просмотра

5 июля 2025 года в селе Орловка Ровенской области во время проверки документов группой военнослужащих ТЦК возник конфликт, в результате которого старшего солдата ударили по голове. Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения травм военнослужащему.

В Ровенской области сотрудника ТЦК ударили по голове во время проверки документов у группы лиц

В Орловке Ровенской области сотрудника ТЦК ударили по голове во время проверки документов у группы лиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Ровенский областной ТЦК и СП.

Детали

5 июля 2025 года в соответствии с приказом начальника одного из районных ТЦК и СП области около 13:00 группа военнослужащих одного из ТЦК и СП Ровенской области осуществляла оповещение в с. Орловка, ул. Дружбы. Во время проверки документов у группы лиц возник конфликт, в ходе которого старшего солдата ударили по голове

- сообщает ТЦК.

Отмечается, что на место происшествия вызвали полицию.

Военнослужащий был направлен в КНП "Сарненская ЦРБ" СМР. По факту нанесения травм военнослужащему во время выполнения задач по назначению правоохранительными органами внесены сведения в ЕРДР относительно открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 350 УКУ (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего гражданский долг – ред.)

- говорится в сообщении.

ТЦК напоминает гражданам Украины мужского пола мобилизационного возраста о необходимости обновления учетных данных с целью избежания недоразумений и ответственности перед законом.

В Черкассах произошел конфликт между местными жителями и работниками ТЦК: полиция начала расследование26.05.25, 22:59 • 23840 просмотров

Дополнение

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в прошлом году его офис получил 3,5 тысячи обращений от граждан относительно нарушений их прав во время мобилизации со стороны представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Были открыты уголовные производства и более 50 сотрудников ТЦК и СП были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Ровненская область
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