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В Черкассах произошел конфликт между местными жителями и работниками ТЦК: полиция начала расследование

Киев • УНН

 • 1336 просмотра

В Черкассах полиция расследует хулиганство после конфликта между местными жителями и работниками ТЦК во время проверки военно-учетных данных. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к инциденту.

В Черкассах произошел конфликт между местными жителями и работниками ТЦК: полиция начала расследование

В Черкассах во время проверки военно-учетных данных местные жители спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП. Правоохранители по факту конфликта начали уголовное производство по факту хулиганства. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черкасской области, передает УНН.

По факту хулиганства на улице Рождественской в Черкассах полиция начала уголовное производство. Лиц, спровоцировавших конфликт и совершавших хулиганские действия в отношении военнослужащих ТЦК и СП, полицейские устанавливают. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия. Инцидент произошел сегодня в Черкассах во время проверки военно-учетных данных местных жителей. Мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время полицейские устанавливают личности правонарушителей, свидетелей и очевидцев, а также Черкасским районным управлением полиции по факту конфликта начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Дополнение

Сегодня в сети сообщалось, что люди толпой набросились на работников ТЦК в Черкассах. О причинах конфликта не сообщалось.

Напомним

В городе Прилуки Черниговской области мужчина, доставленный в офис Прилуцкого ТЦК и СП для проверки документов, напал с ножом на военного и ранил его в предплечье.

Павел Башинский

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