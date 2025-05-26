В Черкассах произошел конфликт между местными жителями и работниками ТЦК: полиция начала расследование

В Черкассах во время проверки военно-учетных данных местные жители спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП. Правоохранители по факту конфликта начали уголовное производство по факту хулиганства. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черкасской области, передает УНН.

По факту хулиганства на улице Рождественской в Черкассах полиция начала уголовное производство. Лиц, спровоцировавших конфликт и совершавших хулиганские действия в отношении военнослужащих ТЦК и СП, полицейские устанавливают. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия. Инцидент произошел сегодня в Черкассах во время проверки военно-учетных данных местных жителей. Мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время полицейские устанавливают личности правонарушителей, свидетелей и очевидцев, а также Черкасским районным управлением полиции по факту конфликта начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Дополнение

Сегодня в сети сообщалось, что люди толпой набросились на работников ТЦК в Черкассах. О причинах конфликта не сообщалось.

Напомним

В городе Прилуки Черниговской области мужчина, доставленный в офис Прилуцкого ТЦК и СП для проверки документов, напал с ножом на военного и ранил его в предплечье.