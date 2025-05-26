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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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На Чернігівщині чоловік поранив ножем військового ТЦК під час перевірки документів: що відомо

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

У Прилуках чоловік, якого доправили до ТЦК для перевірки, напав з ножем на військового. Потерпілого госпіталізували, нападника затримано, відкрито кримінальне провадження.

На Чернігівщині чоловік поранив ножем військового ТЦК під час перевірки документів: що відомо

У місті Прилуки на Чернігівщині чоловік, доправлений в офіс Прилуцького ТЦК та СП для перевірки документів, напав з ножем на військового та поранив його у передпліччя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.  

Деталі

За даними поліції, потерпілого госпіталізували до лікарні, зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі почали кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

У місті Новий Розділ на Львівщині 21 травня вночі на вулиці жорстоко побили добровольця і ветерана війни Нестора Дидика під час оповіщення військовозобов’язаних. Він зупинив цивільного чоловіка і попросив пред’явити військово-облікові документи. Той відповів хамством і образами. А потім на ветерана накинулася група чоловіків і побила його.

Лілія Набока

Лілія Набока

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