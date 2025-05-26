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В Черниговской области мужчина ранил ножом военного в ТЦК во время проверки документов: что известно

Киев • УНН

 • 826 просмотра

В Прилуках мужчина, которого доставили в ТЦК для проверки, напал с ножом на военного. Пострадавшего госпитализировали, нападавший задержан, открыто уголовное производство.

В Черниговской области мужчина ранил ножом военного в ТЦК во время проверки документов: что известно

В городе Прилуки Черниговской области мужчина, доставленный в офис Прилукского ТЦК и СП для проверки документов, напал с ножом на военного и ранил его в предплечье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.  

Детали

По данным полиции, пострадавший госпитализирован в больницу, злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Нападавший задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

В городе Новый Раздел Львовской области 21 мая ночью на улице жестоко избили добровольца и ветерана войны Нестора Дидыка во время оповещения военнообязанных. Он остановил гражданского мужчину и попросил предъявить военно-учетные документы. Тот ответил хамством и оскорблениями. А потом на ветерана набросилась группа мужчин и избила его.

Лилия Набока

Лилия Набока

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