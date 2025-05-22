На Львівщині побили ветерана під час перевірки документів у військовозобов'язаного: що відомо
Київ • УНН
У Новому Роздолі на Львівщині жорстоко побили ветерана і добровольця Нестора Дидика. Напад стався під час оповіщення військовозобов’язаних, коли він попросив чоловіка показати військовий квиток.
У місті Новий Розділ на Львівщині напередодні вночі на вулиці жорстоко побили добровольця і ветерана війни Нестора Дидика під час оповіщення військовозобов’язаних. Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівський обласний ТЦК.
Деталі
Старший солдат Нестор Дидик зупинив на проспекті Шевченка цивільного чоловіка і попросив пред’явити військово-облікові документи
Як описали ситуацію у ТЦК, чоловік на прохання Дидика відповів хамством і образами.
За кілька хвилин підбігла група з близько восьми чоловіків і почали наносити удари військовослужбовцю. Його повалили на землю і били ногами по голові. Зупинило нападників лише втручання військовослужбовців. Нестора госпіталізувала карета швидкої
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На цей момент старший солдат перебуває у лікарні, відомо про гематоми на обличчі та перелом ребер. Лікарі встановлюють масштаби отриманих внаслідок інциденту травм у ветерана.
За фактом нападу поліція відкрила кримінальне провадження пза ст. 122 Кримінального кодексу України.
Доповнення
Нестор Дидик – майданівець. З лютого 2022 року – доброволець у російсько-українській війні. У складі 103 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ боронив країну на Донеччині, Луганщині і Харківщині. За станом здоров’я переведений на службу в ТЦК та СП.
Подібні факти нападу на військовослужбовців не минатимуть для нападників просто так. Відповідальність буде невідворотною і з реальними термінами
Нагадаємо
У Харкові чоловік намагався втекти під час перевірки документів поліцією та ТЦК - застосував перцевий балончик та здійснив напад на військовослужбовців.