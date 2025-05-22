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Bild

Financial Times

El País

Мі-8

The Guardian

На Львівщині побили ветерана під час перевірки документів у військовозобов'язаного: що відомо

Київ • УНН

 • 1500 перегляди

У Новому Роздолі на Львівщині жорстоко побили ветерана і добровольця Нестора Дидика. Напад стався під час оповіщення військовозобов’язаних, коли він попросив чоловіка показати військовий квиток.

На Львівщині побили ветерана під час перевірки документів у військовозобов'язаного: що відомо

У місті Новий Розділ на Львівщині напередодні вночі на вулиці жорстоко побили добровольця і ветерана війни Нестора Дидика під час оповіщення військовозобов’язаних. Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівський обласний ТЦК.

Деталі

Старший солдат Нестор Дидик зупинив на проспекті Шевченка цивільного чоловіка і попросив пред’явити військово-облікові документи

Як описали ситуацію у ТЦК, чоловік на прохання Дидика відповів хамством і образами.

За кілька хвилин підбігла група з близько восьми чоловіків і почали наносити удари військовослужбовцю. Його повалили на землю і били ногами по голові. Зупинило нападників лише втручання військовослужбовців. Нестора госпіталізувала карета швидкої

- йдеться у повідомленні.

У Києві сталася бійка між співробітником ТЦК і цивільним: що відомо18.04.25, 17:44 • 12817 переглядiв

На цей момент старший солдат перебуває у лікарні, відомо про гематоми на обличчі та перелом ребер. Лікарі встановлюють масштаби отриманих внаслідок інциденту травм у ветерана.

За фактом нападу поліція відкрила кримінальне провадження пза ст. 122 Кримінального кодексу України.

Доповнення

Нестор Дидик – майданівець. З лютого 2022 року – доброволець у російсько-українській війні. У складі 103 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ боронив країну на Донеччині, Луганщині і Харківщині. За станом здоров’я переведений на службу в ТЦК та СП.

Подібні факти нападу на військовослужбовців не минатимуть для нападників просто так. Відповідальність буде невідворотною і з реальними термінами

- наголосили у ТЦК.

Нагадаємо

У Харкові чоловік намагався втекти під час перевірки документів поліцією та ТЦК - застосував перцевий балончик та здійснив напад на військовослужбовців. 

Лілія Набока

Лілія Набока

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