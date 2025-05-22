Во Львовской области избили ветерана во время проверки документов у военнообязанного: что известно
Киев • УНН
В Новом Роздоле Львовской области жестоко избили ветерана и добровольца Нестора Дидыка. Нападение произошло во время оповещения военнообязанных, когда он попросил мужчину показать военный билет.
В городе Новый Раздел Львовской области накануне ночью на улице жестоко избили добровольца и ветерана войны Нестора Дидыка во время оповещения военнообязанных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовский областной ТЦК.
Детали
Старший солдат Нестор Дидык остановил на проспекте Шевченко гражданского мужчину и попросил предъявить военно-учетные документы
Как описали ситуацию в ТЦК, мужчина на просьбу Дидыка ответил хамством и оскорблениями.
Через несколько минут подбежала группа из около восьми мужчин и начали наносить удары военнослужащему. Его повалили на землю и били ногами по голове. Остановило нападавших только вмешательство военнослужащих. Нестора госпитализировала карета скорой
На данный момент старший солдат находится в больнице, известно о гематомах на лице и переломе ребер. Врачи устанавливают масштабы полученных в результате инцидента травм у ветерана.
По факту нападения полиция открыла уголовное производство по ст. 122 Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
Нестор Дидык – майдановец. С февраля 2022 года – доброволец в российско-украинской войне. В составе 103 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ защищал страну в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. По состоянию здоровья переведен на службу в ТЦК и СП.
Подобные факты нападения на военнослужащих не будут обходиться для нападающих просто так. Ответственность будет неотвратимой и с реальными сроками
Напомним
В Харькове мужчина пытался убежать во время проверки документов полицией и ТЦК - применил перцовый баллончик и совершил нападение на военнослужащих.