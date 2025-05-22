Во Львовской области избили ветерана во время проверки документов у военнообязанного: что известно

В городе Новый Раздел Львовской области накануне ночью на улице жестоко избили добровольца и ветерана войны Нестора Дидыка во время оповещения военнообязанных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовский областной ТЦК.

Детали

Старший солдат Нестор Дидык остановил на проспекте Шевченко гражданского мужчину и попросил предъявить военно-учетные документы

Как описали ситуацию в ТЦК, мужчина на просьбу Дидыка ответил хамством и оскорблениями.

Через несколько минут подбежала группа из около восьми мужчин и начали наносить удары военнослужащему. Его повалили на землю и били ногами по голове. Остановило нападавших только вмешательство военнослужащих. Нестора госпитализировала карета скорой

На данный момент старший солдат находится в больнице, известно о гематомах на лице и переломе ребер. Врачи устанавливают масштабы полученных в результате инцидента травм у ветерана.

По факту нападения полиция открыла уголовное производство по ст. 122 Уголовного кодекса Украины.

Нестор Дидык – майдановец. С февраля 2022 года – доброволец в российско-украинской войне. В составе 103 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ защищал страну в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. По состоянию здоровья переведен на службу в ТЦК и СП.

Подобные факты нападения на военнослужащих не будут обходиться для нападающих просто так. Ответственность будет неотвратимой и с реальными сроками