У Харкові чоловік намагався втекти від ТЦК і застосував перцевий балончик: деталі інциденту

У Харкові чоловік намагався втекти під час перевірки документів поліцією та ТЦК - застосував перцевий балончик та здійснив напад на військовослужбовців. Про це повідомляє поліція Харківської області в Telegram, пише УНН.

Під час патрулювання в Харкові 8 травня спільний наряд поліції та ТЦК зупинив чоловіка для перевірки документів. Останній відмовився їх надати та поводився зухвало, після чого спробував утекти під час встановлення особи

Зазначається, що правоохоронці діяли в межах закону, через те, що вимога пред’явити документи є правомірною. Спроба затримання була реакцією на порушення.

Інформацію про інцидент внесено до Єдиного обліку. З метою забезпечення об’єктивності керівництво поліції ініціювало службову перевірку.

У поліції наголосили, що залишаються відданими принципам законності, відкритості та відповідальності перед громадянами.

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Як повідомили в Харківському обласному ТЦК, у соціальних мережах поширюється відео, на якому зафіксовано частину конфліктної ситуації між військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки і громадянином.

Інцидент стався під час спільних заходів оповіщення, які здійснювали військовослужбовці ТЦК та СП разом з представниками Національної поліції. Військовослужбовці запропонували громадянину надати на перевірку військово-облікові документи, але у відповідь отримали відмову у грубій формі, крім того чоловік застосував перцевий балончик та здійснив напад на військовослужбовців. Один з військовослужбовців отримав ушкодження обличчя