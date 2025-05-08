У Харкові чоловік намагався втекти від ТЦК і застосував перцевий балончик: деталі інциденту
Київ • УНН
У Харкові чоловік відмовився показати документи ТЦК та поліції, напав на військових з балончиком. Розпочато службову перевірку інциденту.
У Харкові чоловік намагався втекти під час перевірки документів поліцією та ТЦК - застосував перцевий балончик та здійснив напад на військовослужбовців. Про це повідомляє поліція Харківської області в Telegram, пише УНН.
Під час патрулювання в Харкові 8 травня спільний наряд поліції та ТЦК зупинив чоловіка для перевірки документів. Останній відмовився їх надати та поводився зухвало, після чого спробував утекти під час встановлення особи
Зазначається, що правоохоронці діяли в межах закону, через те, що вимога пред’явити документи є правомірною. Спроба затримання була реакцією на порушення.
Інформацію про інцидент внесено до Єдиного обліку. З метою забезпечення об’єктивності керівництво поліції ініціювало службову перевірку.
У поліції наголосили, що залишаються відданими принципам законності, відкритості та відповідальності перед громадянами.
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Як повідомили в Харківському обласному ТЦК, у соціальних мережах поширюється відео, на якому зафіксовано частину конфліктної ситуації між військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки і громадянином.
Інцидент стався під час спільних заходів оповіщення, які здійснювали військовослужбовці ТЦК та СП разом з представниками Національної поліції. Військовослужбовці запропонували громадянину надати на перевірку військово-облікові документи, але у відповідь отримали відмову у грубій формі, крім того чоловік застосував перцевий балончик та здійснив напад на військовослужбовців. Один з військовослужбовців отримав ушкодження обличчя
За фактом цього інциденту призначено службову перевірку.
У ТЦК також нагадали, що відповідно до вимог закону чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати при собі військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу та пред’являти їх в разі вимоги уповноваженим особам, зокрема представникам груп оповіщення.