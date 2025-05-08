В Харькове мужчина пытался убежать от ТЦК и применил перцовый баллончик: детали инцидента

В Харькове мужчина пытался скрыться во время проверки документов полицией и ТЦК - применил перцовый баллончик и совершил нападение на военнослужащих. Об этом сообщает полиция Харьковской области в Telegram, пишет УНН.

Во время патрулирования в Харькове 8 мая совместный наряд полиции и ТЦК остановил мужчину для проверки документов. Последний отказался их предоставить и вел себя вызывающе, после чего попытался скрыться во время установления личности

Отмечается, что правоохранители действовали в рамках закона, так как требование предъявить документы является правомерным. Попытка задержания была реакцией на нарушение.

Информация об инциденте внесена в Единый учет. С целью обеспечения объективности руководство полиции инициировало служебную проверку.

В полиции подчеркнули, что остаются преданными принципам законности, открытости и ответственности перед гражданами.

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Как сообщили в Харьковском областном ТЦК, в социальных сетях распространяется видео, на котором зафиксирована часть конфликтной ситуации между военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки и гражданином.

Инцидент произошел во время совместных мероприятий оповещения, которые осуществляли военнослужащие ТЦК и СП вместе с представителями Национальной полиции. Военнослужащие предложили гражданину предоставить на проверку военно-учетные документы, но в ответ получили отказ в грубой форме, кроме того мужчина применил перцовый баллончик и совершил нападение на военнослужащих. Один из военнослужащих получил повреждения лица