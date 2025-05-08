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В Харькове мужчина пытался убежать от ТЦК и применил перцовый баллончик: детали инцидента

Киев • УНН

 • 236 просмотра

В Харькове мужчина отказался показать документы ТЦК и полиции, напал на военных с баллончиком. Начата служебная проверка инцидента.

В Харькове мужчина пытался убежать от ТЦК и применил перцовый баллончик: детали инцидента

В Харькове мужчина пытался скрыться во время проверки документов полицией и ТЦК - применил перцовый баллончик и совершил нападение на военнослужащих. Об этом сообщает полиция Харьковской области в Telegram, пишет УНН.

Во время патрулирования в Харькове 8 мая совместный наряд полиции и ТЦК остановил мужчину для проверки документов. Последний отказался их предоставить и вел себя вызывающе, после чего попытался скрыться во время установления личности 

- говорится в заметке.

Отмечается, что правоохранители действовали в рамках закона, так как требование предъявить документы является правомерным. Попытка задержания была реакцией на нарушение. 

Информация об инциденте внесена в Единый учет. С целью обеспечения объективности руководство полиции инициировало служебную проверку.

В полиции подчеркнули, что остаются преданными принципам законности, открытости и ответственности перед гражданами.

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Добавим

Как сообщили в Харьковском областном ТЦК, в социальных сетях распространяется видео, на котором зафиксирована часть конфликтной ситуации между военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки и гражданином.

Инцидент произошел во время совместных мероприятий оповещения, которые осуществляли военнослужащие ТЦК и СП вместе с представителями Национальной полиции. Военнослужащие предложили гражданину предоставить на проверку военно-учетные документы, но в ответ получили отказ в грубой форме, кроме того мужчина применил перцовый баллончик и совершил нападение на военнослужащих. Один из военнослужащих получил повреждения лица 

- говорится в сообщении.

По факту этого инцидента назначена служебная проверка.

В ТЦК также напомнили, что в соответствии с требованиями закона мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме) вместе с документом, удостоверяющим личность и предъявлять их в случае требования уполномоченным лицам, в частности представителям групп оповещения.  

Алина Волянская

Алина Волянская

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