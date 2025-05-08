В Харькове мужчина пытался убежать от ТЦК и применил перцовый баллончик: детали инцидента
Киев • УНН
В Харькове мужчина отказался показать документы ТЦК и полиции, напал на военных с баллончиком. Начата служебная проверка инцидента.
В Харькове мужчина пытался скрыться во время проверки документов полицией и ТЦК - применил перцовый баллончик и совершил нападение на военнослужащих. Об этом сообщает полиция Харьковской области в Telegram, пишет УНН.
Во время патрулирования в Харькове 8 мая совместный наряд полиции и ТЦК остановил мужчину для проверки документов. Последний отказался их предоставить и вел себя вызывающе, после чего попытался скрыться во время установления личности
Отмечается, что правоохранители действовали в рамках закона, так как требование предъявить документы является правомерным. Попытка задержания была реакцией на нарушение.
Информация об инциденте внесена в Единый учет. С целью обеспечения объективности руководство полиции инициировало служебную проверку.
В полиции подчеркнули, что остаются преданными принципам законности, открытости и ответственности перед гражданами.
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Как сообщили в Харьковском областном ТЦК, в социальных сетях распространяется видео, на котором зафиксирована часть конфликтной ситуации между военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки и гражданином.
Инцидент произошел во время совместных мероприятий оповещения, которые осуществляли военнослужащие ТЦК и СП вместе с представителями Национальной полиции. Военнослужащие предложили гражданину предоставить на проверку военно-учетные документы, но в ответ получили отказ в грубой форме, кроме того мужчина применил перцовый баллончик и совершил нападение на военнослужащих. Один из военнослужащих получил повреждения лица
По факту этого инцидента назначена служебная проверка.
В ТЦК также напомнили, что в соответствии с требованиями закона мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме) вместе с документом, удостоверяющим личность и предъявлять их в случае требования уполномоченным лицам, в частности представителям групп оповещения.