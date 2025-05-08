У бывшего руководителя Харьковского ТЦК хотят конфисковать элитные авто на 4,8 млн грн
Киев • УНН
ГБР обнаружило доказательства незаконного обогащения бывшего руководителя Харьковского ТЦК. Прокурор САП подал иск о конфискации имущества на 4,8 млн грн.
Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции нашли доказательства возможного незаконного обогащения бывшего руководителя Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Детали
Прокурор САП подал в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации имущества в гражданском порядке на сумму 4 миллиона 850 тысяч гривен у экс-руководителя Харьковского ТЦК. Это имущество использовалось родственниками бывшего чиновника.
Речь идет о двух автомобилях — BMW X6 2023 года и Toyota Camry Hybrid 2022 года, которые были зарегистрированы на близких лиц чиновника в 2023–2024 годах. На тот момент он занимал должности начальника районного центра комплектования и временно исполнял обязанности руководителя областного ТЦК и СП.
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Специалисты Бюро провели анализ официальных доходов как самого военнослужащего, так и его родственников. И пришли к выводу, что приобретение указанных авто не могло быть профинансировано из легальных источников.
Чтобы исключить продажу или иное отчуждение сомнительного имущества, суд принял решение об аресте соответствующего движимого и недвижимого имущества в рамках рассмотрения дела. Судебный процесс по делу продолжается.
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Напомним
У семьи бывшего руководителя Запорожского ТЦК обнаружили необоснованные активы на 5,5 млн грн. Прокуроры САП подали иск в суд для взыскания этих активов в доход государства.