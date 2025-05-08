В екс-очільника Харківського ТЦК хочуть конфіскувати елітні авто на 4,8 млн грн
Київ • УНН
ДБР знайшло докази незаконного збагачення колишнього очільника Харківського ТЦК. Прокурор САП подав позов про конфіскацію майна на 4,8 млн грн.
Співробітники Державного бюро розслідувань у співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції знайшли докази можливого незаконного збагачення колишнього очільника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це інформує УНН, посилаючись на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Деталі
Прокурор САП подав до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію майна в цивільному порядку на суму 4 мільйони 850 тисяч гривень в ексочільника Харківського ТЦК. Це майно використовувалося родичами колишнього посадовця.
Йдеться про два автомобілі — BMW X6 2023 року та Toyota Camry Hybrid 2022 року, які були зареєстровані на близьких осіб чиновника у 2023–2024 роках. На той момент він обіймав посади начальника районного центру комплектування та тимчасово виконував обов’язки керівника обласного ТЦК та СП.
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Фахівці Бюро провели аналіз офіційних доходів як самого військовослужбовця, так і його родичів. І дійшли висновку, що придбання зазначених авто не могло бути профінансоване з легальних джерел.
Щоб унеможливити продаж або інше відчуження сумнівного майна, суд ухвалив рішення про арешт відповідного рухомого і нерухомого майна в межах розгляду справи. Судовий процес у справі триває.
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Нагадаємо
У родини колишнього керівника Запорізького ТЦК виявили необґрунтовані активи на 5,5 млн грн. Прокурори САП подали позов до суду для стягнення цих активів у дохід держави.