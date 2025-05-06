Екс-очільник ТЦК може втратити 5,5 млн грн активів, які моніторингом способу життя виявили необґрунтованими
Київ • УНН
У родини колишнього керівника Запорізького ТЦК виявили необґрунтовані активи на 5,5 млн грн. Прокурори САП подали позов до суду для стягнення цих активів у дохід держави.
Десятки тисяч доларів Запорізького ТЦК, будинок із земельною ділянкою та два автомобілі у родини екс-керівника обласниого ТЦК, під час моніторингу способу життя виявили необгрунтованими фахівці НАЗК, ДБР та САП.
Передає УНН із посиланням на пресслужби відповідних відомств.
Деталі
У ході перевірки колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, виявлено ознаки набуття необґрунтованих активів на суму 5,5 млн грн.
Прокурором пред’явлено позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), якими користується родина колишнього керівника Запорізького ТЦК.
Мова йде про:
- будинок із земельною ділянкою;
- два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця;
- квартира, зареєстрована на дочку посадовця;
Також ідеться про 20 тис. доларів США, які він набув разом із дружиною.
НАЗК проаналізувало доходи та видатки сім’ї посадовця і встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів.
У висновку зокрема вказано, що зазначене майно придбано за готівку. Але разом з тим, законні доходи витрачались родиною переважно безготівково.
Прокурори САП заявили позов до Вищого антикорупційного суду. Про результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.
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