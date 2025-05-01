Порушення з боку ТЦК: Лубінець повідомив про понад 1,5 тисячі скарг від громадян
Київ • УНН
У 2024 році до Офісу Омбудсмена надійшло 1560 звернень щодо порушень прав з боку ТЦК. Лубінець вважає, що ситуація погіршується.
Офіс Омбудсмена України в 2024 році отримав 1560 звернень від громадян, які вважали, що їх права порушуються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Про це Лубінець повідомив під час виступу у Верховній Раді України, пише УНН.
Деталі
В 2024 році я отримав 1560 звернень від громадян України, які вважали, що їхні права порушені під час проведення мобілізаційних заходів
Омбудсмен зазначив, що на його думку, ситуація в цьому напрямку погіршується.
У нас дійсно, на мій погляд, погіршилася ситуація
Доповнення
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