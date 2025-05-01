Порушення з боку ТЦК: Лубінець повідомив про понад 1,5 тисячі скарг від громадян

Офіс Омбудсмена України в 2024 році отримав 1560 звернень від громадян, які вважали, що їх права порушуються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Про це Лубінець повідомив під час виступу у Верховній Раді України, пише УНН.

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В 2024 році я отримав 1560 звернень від громадян України, які вважали, що їхні права порушені під час проведення мобілізаційних заходів - зазначив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що на його думку, ситуація в цьому напрямку погіршується.

У нас дійсно, на мій погляд, погіршилася ситуація - сказав Лубінець.

Доповнення

У Києві сталася бійка між військовослужбовцем і цивільним чоловіком. У Київському ТЦК та СП пояснили, що чоловік поводився агресивно по відношенню до військового та використав проти нього газовий балончик.

В Ізмаїльському районі на Одещині затримали чоловіка, який погрожував застосувати зброю проти військових на блокпосту. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі за перешкоджання діяльності ЗСУ.