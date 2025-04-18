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У Києві сталася бійка між співробітником ТЦК і цивільним: що відомо

Київ • УНН

 • 9136 перегляди

Військовозобов'язаний в Києві спровокував бійку з військовим ТЦК, застосувавши газовий балончик. Порушника оголошено в розшук за напад та перешкоджання діяльності ЗСУ.

У Києві сталася бійка між співробітником ТЦК і цивільним: що відомо

У мережі поширюється відео, на якому видно бійку між військовослужбовцем районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Києва та цивільним. У Київському ТЦК та СП пояснили, що чоловік поводився агресивно по відношенню до військового та використав проти нього газовий балончик, пише УНН.

... під час перевірки документів даний громадянин поводився агресивно, відмовився показати військово-облікові документи, після чого дістав газовий балончик та використав його проти військовослужбовця групи оповіщення та спровокував бійку 

- говориться у повідомленні.

Повідомляється, що в подальшому була викликана слідчо-оперативна група для фіксування випадку, проте громадянин втік завдяки цивільним особам, які перешкоджали роботі працівникам поліції.

Відповідно до пункту 6 статі 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію " громадяни зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ, та пред'являти його за вимогою представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 

- нагадали в ТЦК та СП.

В Одеському ОТЦК спростували інформацію, що їх працівник помер через нібито вживання наркотиків09.04.25, 22:14 • 6825 переглядiв

Там також зазначили, що створення конфліктних ситуацій з представниками ТЦК та СП, а також поліції тільки грає на користь російським загарбникам і допомагає підривати оборону України.

Підрозділи Сил оборони, які виконують бойові завдання потребують своєчасної заміни на позиціях, ротацій, відпочинку та відновлення морально-психологічних і фізичних сил. Дане відео провокаційне та направлене на дискредитацію заходів мобілізаційної роботи, оскільки не показує весь конфлікт 

- додали військові.

Також зазначається, що чоловіка, який спровокував бійку подано у розшук. Його буде притягнуто до кримінальної відповідальності за напад на військовослужбовця та перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Закликаємо громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень 

- закликати в ТЦК.

Доповнення

В Івано-Франківську чоловік вкусив співробітника ТЦК за ногу. Інцидент стався, коли військовослужбовці намагалися перевірити його документи.

У Житомирі чоловік, якого супроводжували до ВЛК, застосував перцевий газ проти працівників ТЦК та намагався втекти. На відео зафіксовано момент затримання для запобігання втечі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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