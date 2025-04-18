В Киеве произошла драка между сотрудником ТЦК и гражданским: что известно
Киев • УНН
Военнообязанный в Киеве спровоцировал драку с военным ТЦК, применив газовый баллончик. Нарушитель объявлен в розыск за нападение и препятствование деятельности ВСУ.
В сети распространяется видео, на котором видно драку между военнослужащим районного территориального центра комплектования и социальной поддержки города Киева и гражданским. В Киевском ТЦК и СП пояснили, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к военному и использовал против него газовый баллончик, пишет УНН.
... во время проверки документов данный гражданин вел себя агрессивно, отказался показать военно-учетные документы, после чего достал газовый баллончик и использовал его против военнослужащего группы оповещения и спровоцировал драку
Сообщается, что в дальнейшем была вызвана следственно-оперативная группа для фиксирования случая, однако гражданин сбежал благодаря гражданским лицам, которые препятствовали работе сотрудникам полиции.
В соответствии с пунктом 6 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации " граждане обязаны иметь при себе военно-учетный документ, и предъявлять его по требованию представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки
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Там также отметили, что создание конфликтных ситуаций с представителями ТЦК и СП, а также полиции только играет на пользу российским захватчикам и помогает подрывать оборону Украины.
Подразделения Сил обороны, которые выполняют боевые задачи, нуждаются в своевременной замене на позициях, ротациях, отдыхе и восстановлении морально-психологических и физических сил. Данное видео провокационное и направлено на дискредитацию мероприятий мобилизационной работы, поскольку не показывает весь конфликт
Также отмечается, что мужчина, спровоцировавший драку, объявлен в розыск. Он будет привлечен к уголовной ответственности за нападение на военнослужащего и препятствование законной деятельности ВСУ.
Призываем граждан быть непредвзятыми, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений
Дополнение
В Ивано-Франковске мужчина укусил сотрудника ТЦК за ногу. Инцидент произошел, когда военнослужащие пытались проверить его документы.
В Житомире мужчина, которого сопровождали в ВВК, применил перцовый газ против сотрудников ТЦК и пытался сбежать. На видео зафиксирован момент задержания для предотвращения побега.