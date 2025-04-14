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Financial Times

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The Guardian

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На Одещині поліція затримала чоловіка, який з рушницею "рятував" товаришів від ТЦК

Київ • УНН

 • 11038 перегляди

В Одеській області чоловік з карабіном погрожував військовим, щоб забрати друзів з блокпоста. Поліція затримала зловмисника та вилучила зброю.

На Одещині поліція затримала чоловіка, який з рушницею "рятував" товаришів від ТЦК

В Ізмаїльському районі на Одещині затримали чоловіка, який погрожував застосувати зброю проти військових на блокпосту. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі за перешкоджання діяльності ЗСУ, пише УНН з посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Кілька днів тому ввечері на одному із блокпостів у Саф’янівській громаді військовослужбовцями Ізмаїльського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки були зупинені для перевірки двоє чоловіків. Останні не надали свої документи, а повідомили, що їх нібито привезе товариш, якому одразу подзвонили.

Невдовзі на місце приїхав на автівці озброєний чоловік. Через вікно транспортного засобу він направив на військовослужбовців карабін і пригрозив його застосуванням, після чого наказав товаришам сісти в автомобіль і поїхав з ними в невідомому напрямку", - говориться в повідомлення поліції

- говориться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, викликана слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції розшукала всіх трьох громадян. Ними виявилися місцеві жителі.

Водія правоохоронці затримали у процесуальному порядку, а його пасажирів передали в ТЦК та СП для перевірки. Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучили автівку, на якій він пересувався, зареєстровані на нього гладкоствольну рушницю та карабін з глушником до нього, а також 158 набоїв різного калібру.

"Наразі ми зібрали достатньо доказів та повідомили 44-річному фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Відповідно до чинного законодавства, чоловіку загрожує покарання позбавленням волі на строк до восьми років", - зазначив начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка.

Також повідомляється, що матеріали справи правоохоронці передадуть співробітникам СБУ.

Доповнення

У Луцьку в приміщенні ТЦК у п'ятницю, 11 квітня, було знайдено мертвим очільника ВЛК.

"Уранці надійшло повідомлення до поліції про виявлення тіла чоловіка без ознак життя. На місці працювала слідча оперативна група та експерт. Тілесних ушкоджень не виявлено, помер природною смертю, попередньо. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - зазначили у поліції.

В Івано-Франківську чоловік вкусив співробітника ТЦК за ногу. Інцидент стався, коли військовослужбовці намагалися перевірити його документи.

Павло Зінченко

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