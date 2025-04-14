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В Одесской области полиция задержала мужчину, который с ружьем "спасал" товарищей от ТЦК

Киев • УНН

 • 11037 просмотра

В Одесской области мужчина с карабином угрожал военным, чтобы забрать друзей с блокпоста. Полиция задержала злоумышленника и изъяла оружие.

В Одесской области полиция задержала мужчину, который с ружьем "спасал" товарищей от ТЦК

В Измаильском районе Одесской области задержали мужчину, который угрожал применить оружие против военных на блокпосту. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за препятствование деятельности ВСУ, пишет УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Несколько дней назад вечером на одном из блокпостов в Сафьяновской громаде военнослужащими Измаильского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки были остановлены для проверки двое мужчин. Последние не предоставили свои документы, а сообщили, что их якобы привезет товарищ, которому сразу позвонили.

Вскоре на место приехал на автомобиле вооруженный мужчина. Через окно транспортного средства он направил на военнослужащих карабин и пригрозил его применением, после чего приказал товарищам сесть в автомобиль и уехал с ними в неизвестном направлении", - говорится в сообщении полиции

- говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, вызванная следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции разыскала всех трех граждан. Ими оказались местные жители.

Водителя правоохранители задержали в процессуальном порядке, а его пассажиров передали в ТЦК и СП для проверки. Во время обыска по месту жительства задержанного изъяли автомобиль, на котором он передвигался, зарегистрированные на него гладкоствольное ружье и карабин с глушителем к нему, а также 158 патронов разного калибра.

"Сейчас мы собрали достаточно доказательств и сообщили 44-летнему фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Согласно действующему законодательству, мужчине грозит наказание лишением свободы на срок до восьми лет", - отметил начальник следственного отдела Измаильского районного отдела полиции Анатолий Маршавка.

Также сообщается, что материалы дела правоохранители передадут сотрудникам СБУ.

Дополнение

В Луцке в помещении ТЦК в пятницу, 11 апреля, был найден мертвым руководитель ВВК.

"Утром поступило сообщение в полицию об обнаружении тела мужчины без признаков жизни. На месте работала следственная оперативная группа и эксперт. Телесных повреждений не обнаружено, умер естественной смертью, предварительно. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - отметили в полиции.

В Ивано-Франковске мужчина укусил сотрудника ТЦК за ногу. Инцидент произошел, когда военнослужащие пытались проверить его документы.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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