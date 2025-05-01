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Нарушения со стороны ТЦК: Лубинец сообщил о более 1,5 тысячах жалоб от граждан

Киев • УНН

 • 2502 просмотра

В 2024 году в Офис Омбудсмена поступило 1560 обращений относительно нарушений прав со стороны ТЦК. Лубинец считает, что ситуация ухудшается.

Нарушения со стороны ТЦК: Лубинец сообщил о более 1,5 тысячах жалоб от граждан

Офис Омбудсмена Украины в 2024 году получил 1560 обращений от граждан, которые считали, что их права нарушаются территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Об этом Лубинец сообщил во время выступления в Верховной Раде Украины, пишет УНН.

Детали

В 2024 году я получил 1560 обращений от граждан Украины, которые считали, что их права нарушены во время проведения мобилизационных мероприятий

- отметил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что, по его мнению, ситуация в этом направлении ухудшается.

У нас действительно, на мой взгляд, ухудшилась ситуация

- сказал Лубинец.

Дополнение

В Киеве произошла драка между военнослужащим и гражданским мужчиной. В Киевском ТЦК и СП пояснили, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к военному и использовал против него газовый баллончик.

В Измаильском районе Одесской области задержали мужчину, который угрожал применить оружие против военных на блокпосту. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за препятствование деятельности ВСУ.

Павел Зинченко

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