Нарушения со стороны ТЦК: Лубинец сообщил о более 1,5 тысячах жалоб от граждан

Офис Омбудсмена Украины в 2024 году получил 1560 обращений от граждан, которые считали, что их права нарушаются территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Об этом Лубинец сообщил во время выступления в Верховной Раде Украины, пишет УНН.

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В 2024 году я получил 1560 обращений от граждан Украины, которые считали, что их права нарушены во время проведения мобилизационных мероприятий - отметил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что, по его мнению, ситуация в этом направлении ухудшается.

У нас действительно, на мой взгляд, ухудшилась ситуация - сказал Лубинец.

Дополнение

В Киеве произошла драка между военнослужащим и гражданским мужчиной. В Киевском ТЦК и СП пояснили, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к военному и использовал против него газовый баллончик.

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