На Миколаївщині судитимуть чоловіка, який за 4500 доларів обіцяв "відмазати" від ТЦК
Київ • УНН
Державне бюро розслідувань завершило слідство стосовно жителя Миколаєва, що за гроші "вирішував питання" з призовом. Йому загрожує до 5 років в'язниці.
У Миколаєві судитимуть чоловіка, який під ТЦК "вирішував питання" з призовом за 4500 доларів. Йому загрожує до 5 років ув’язнення. Про це інформує УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР) у Telegram.
Деталі
ДБР завершило розслідування щодо мешканця Миколаєва, який разом зі співробітником місцевого ТЦК вимагав хабарі від родичів військовозобов’язаних.
За даними слідства, громадянина доставили до ТЦК для перевірки військово-облікових документів.Поки родичі чекали, до них підійшов цивільний і запропонував "домовитись" за $4500 він обіцяв вплинути на посадовців ТЦК, щоб чоловіка відпустили додому
Зазначається, що обвинувальний акт вже направлено до суду. Фігуранту загрожує до 5 років ув’язнення.
Щодо працівника центру комплектування слідство виділено в окреме провадження.
Нагадаємо
У Києві затримали 34-річного чоловіка, який організував схему незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон за 50 тисяч доларів. Зокрема, чоловік допомагав оформити усі необхідні документи для проходження медогляду та ТЦК.
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