На Миколаївщині судитимуть чоловіка, який за 4500 доларів обіцяв "відмазати" від ТЦК

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів
4 травня, 13:59 • 16778 перегляди

Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів

3 травня, 09:33 • 72219 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 127925 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 129869 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 87400 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 88793 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 92945 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 65036 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 77519 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 125871 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1.8м/с
84%
744 мм
Популярнi новини

Негода накрила Івано-Франківську область і повалила десятки дерев, травмовано жінку

4 травня, 14:46 • 13361 перегляди

Україна очікує 1,8 млн снарядів та обговорює створення авіашколи F-16 в Чехії - Зеленський

4 травня, 15:46 • 11421 перегляди

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 10689 перегляди

Білий дім привітав американців з днем "Зоряних війн" "портретом" Трампа зі світловим мечем

4 травня, 17:20 • 4678 перегляди

Першим у світі збив російський "Кинджал": що відомо про українського військового

4 травня, 17:38 • 8990 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 129869 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 64654 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 94996 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 102110 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 125871 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 10721 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 30348 перегляди

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 44314 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 92945 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 42605 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

На Миколаївщині судитимуть чоловіка, який за 4500 доларів обіцяв "відмазати" від ТЦК

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Державне бюро розслідувань завершило слідство стосовно жителя Миколаєва, що за гроші "вирішував питання" з призовом. Йому загрожує до 5 років в'язниці.

На Миколаївщині судитимуть чоловіка, який за 4500 доларів обіцяв "відмазати" від ТЦК

У Миколаєві судитимуть чоловіка, який під ТЦК "вирішував питання" з призовом за 4500 доларів. Йому загрожує до 5 років ув’язнення. Про це інформує УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР) у Telegram.

Деталі

ДБР завершило розслідування щодо мешканця Миколаєва, який разом зі співробітником місцевого ТЦК вимагав хабарі від родичів військовозобов’язаних.

За даними слідства, громадянина доставили до ТЦК для перевірки військово-облікових документів.Поки родичі чекали, до них підійшов цивільний і запропонував "домовитись" за $4500 він обіцяв вплинути на посадовців ТЦК, щоб чоловіка відпустили додому

- йдеться у дописі ДБР.

Зазначається, що обвинувальний акт вже направлено до суду. Фігуранту загрожує до 5 років ув’язнення.

Щодо працівника центру комплектування слідство виділено в окреме провадження.

Нагадаємо

У Києві затримали 34-річного чоловіка, який організував схему незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон за 50 тисяч доларів. Зокрема, чоловік допомагав оформити усі необхідні документи для проходження медогляду та ТЦК.

Порушення з боку ТЦК: Лубінець повідомив про понад 1,5 тисячі скарг від громадян01.05.25, 10:58 • 10464 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Миколаїв
Київ
Brent
$59.25
Bitcoin
$95,030.40
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,246.55
Ethereum
$1,818.44