В Николаевской области будут судить мужчину, который за 4500 долларов обещал "отмазать" от ТЦК

В Николаеве будут судить мужчину, который под ТЦК "решал вопросы" с призывом за 4500 долларов. Ему грозит до 5 лет заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР) в Telegram.

Детали

ГБР завершило расследование в отношении жителя Николаева, который вместе с сотрудником местного ТЦК требовал взятки от родственников военнообязанных.

По данным следствия, гражданина доставили в ТЦК для проверки военно-учетных документов. Пока родственники ждали, к ним подошел гражданский и предложил "договориться" за $4500, он обещал повлиять на должностных лиц ТЦК, чтобы мужчину отпустили домой. - говорится в заметке ГБР.

Отмечается, что обвинительный акт уже направлен в суд. Фигуранту грозит до 5 лет заключения.

В отношении работника центра комплектования следствие выделено в отдельное производство.

Напомним

В Киеве задержали 34-летнего мужчину, который организовал схему незаконного выезда военнообязанных за границу за 50 тысяч долларов. В частности, мужчина помогал оформить все необходимые документы для прохождения медосмотра и ТЦК.

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