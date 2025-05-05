В Николаевской области будут судить мужчину, который за 4500 долларов обещал "отмазать" от ТЦК
Киев • УНН
Государственное бюро расследований завершило следствие в отношении жителя Николаева, который за деньги "решал вопросы" с призывом. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
В Николаеве будут судить мужчину, который под ТЦК "решал вопросы" с призывом за 4500 долларов. Ему грозит до 5 лет заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР) в Telegram.
Детали
ГБР завершило расследование в отношении жителя Николаева, который вместе с сотрудником местного ТЦК требовал взятки от родственников военнообязанных.
По данным следствия, гражданина доставили в ТЦК для проверки военно-учетных документов. Пока родственники ждали, к ним подошел гражданский и предложил "договориться" за $4500, он обещал повлиять на должностных лиц ТЦК, чтобы мужчину отпустили домой.
Отмечается, что обвинительный акт уже направлен в суд. Фигуранту грозит до 5 лет заключения.
В отношении работника центра комплектования следствие выделено в отдельное производство.
Напомним
В Киеве задержали 34-летнего мужчину, который организовал схему незаконного выезда военнообязанных за границу за 50 тысяч долларов. В частности, мужчина помогал оформить все необходимые документы для прохождения медосмотра и ТЦК.
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