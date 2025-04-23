У Києві викрили схему "виїзду за 50 тисяч доларів": організатора затримано

У Києві затримали 34-річного чоловіка, який організував схему незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон за 50 тисяч доларів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

…повідомлено про підозру 34-річному чоловіку, який обіцяв допомогти військовозобов’язаному виїхати за кордон, оформивши документи про фіктивну інвалідність та знявши його з військового обліку (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України) - повідомляє прокуратура.

Зокрема, чоловік допомагав оформити усі необхідні документи для проходження медогляду та ТЦК, за що брав оплату у розмірі 50 000 доларів США. Таким чином знятий з обліку військовозобов’язаний чоловік міг цілком легально виїхати за кордон.

Під час отримання грошей та документів від "клієнта" організатора схеми затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 2 060 760 гривень - повідомляють правоохоронці.

Під час обшуку у затриманого виявили зброю та гранату. Вилучене направлено на експертизу.

Наразі йому загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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